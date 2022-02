Frente Parlamentar do Agronegócio trata da restruturação do Conselho de Defesa Civil

A Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio e Cadeias Produtivas reuniu dia 8, na Câmara, de forma híbrida com representantes do Sindicato Rural, Decrab, Associação dos Arrozeiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Prefeito em exercício Jesse Trindade, Sociedade do Agronomia do RS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, MOPRA – Carmem Lucia, bem como outras entidades do setor primário.

O Delegado Valeriano Neto avaliou os primeiros meses da DECRAB, que estabelecida em Alegrete atende hoje 42 municípios, as principais ocorrências são de abigeato e destacou a necessidade de uma campanha de conscientização da necessidade de que se façam as ocorrências dos pequenos furtos, que muitas vezes ficam subnotificados.

Reunião da Frente Agronegócio e Cadeias Produtivas

Fátima Marchezam representando a Associação dos Arrozeiros apresentou um plano de Gestão de Crise, que se efetivado atenderá a categoria.

Henrique Dorneles Representando o Sindicato Rural, falou da necessidade de um canal de comunicação direta do produtor (Disque Incêndios) que na hora do sinistro muitas vezes não sabe a quem chamar.

Jesus Dornelles Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais falou da necessidade da participação das Entidades representativas do Setor Primário na composição do Conselho Municipal da Defesa Civil.

Como encaminhamento da reunião, ficou estabelecido a reestruturação do Conselho Municipal da Defesa Civil. O Executivo Municipal, representado na reunião pelo Prefeito em exercício Jesse Trindade, fez uma avaliação positiva do trabalho da Frente Parlamentar e promete chamar uma reunião de trabalho já na próxima semana juntamente com representantes de classe, e a Defesa Civil para elaboração do Plano de Ação e encaminhar para a Câmara de Vereadores a reestruturação da coordenadoria/conselho Municipal da Defesa Civil.