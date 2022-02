Semana encerra com vacinação em toda rede de saúde

Nesta sexta-feira (11), ocorre a vacinação contra Covid-19. O horário é a partir das 8h30, com intervalo das 11h30 às 13h30, quando retornam os atendimentos nas UBSs, até às 16h.

Confira os grupos que serão imunizados contra a Covid-19 e os respectivos locais:

Primeira dose para pessoas de 12 anos ou mais a partir das 8h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde com sala de vacina, somente no PAM.

Menores precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Atenção

Haverá vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, exceto imunossuprimidos.

Já, crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades também poderão se vacinar, a partir das 8h30 até às 11h30, em todas as UBSs com salas de vacinação, exceto na ESF Boa Vista e ESF Dr. Romário.

Segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose Pfizer até 17 de dezembro, disponível em todas as UBSs com sala de vacinação, somente no PAM, das 13h30 às 16h.

Segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose Fiocruz/AstraZeneca até 17 de dezembro (somente no PAM), das 13h30 às 16h.

Segunda dose Butantan/CoronaVac para pessoas que estão em atraso ou com data de vacinação para o dia 11 de fevereiro, somente no PAM. Ocorre entre 13h30 e 16h.

Atenção vacinados com a Janssen

Quem tomou a dose única da Janssen até o dia 11 de outubro poderá receber a dose de reforço.

A vacinação ocorre somente no PAM, a partir das 13h30 às 16h.

Dose de reforço (3ª dose) para pessoas com mais de 18 anos de idade, que receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19, até o dia 11 de outubro, serão aplicadas em todas as UBSs com sala de vacinação, somente no PAM.

Por determinação do Ministério da Saúde, a dose de reforço será administrada 4 meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes: Pfizer, Astrazeneca e Coronavac.

Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório.