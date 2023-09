Frentes buscam recursos e apoio afetivo aos menos favorecidos

No último dia 1º, sexta-feira, duas ações de relevância marcaram o cenário da solidariedade em Alegrete. Voluntárias comprometidas com causas sociais estiveram atuando em diferentes frentes, demonstrando o compromisso da comunidade com as necessidades dos menos favorecidos.

Pela manhã, representantes da Organização de Proteção aos Animais de Alegrete (OPAA), Nara Leite e Miriam Shure, embarcaram rumo a Uruguaiana para uma importante reunião na Vara do Trabalho. O encontro contou com a presença da Juíza Fabiana Gallon e da Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Dra. Franciele D’Ambros, além de representantes de diversas entidades filantrópicas.

O objetivo da reunião era claro: apresentar o trabalho de cada entidade e solicitar a destinação de recursos para projetos que beneficiam diretamente a comunidade alegretense. O clima da reunião foi permeado por uma intensa carga emocional e uma forte demonstração de solidariedade. Afinal, a necessidade de recursos para o desenvolvimento de projetos sociais é uma constante, e a união de esforços é fundamental para atender às demandas da sociedade.

A presença da Magistrada do Trabalho, Juíza Fabiana Gallon, que demonstra um engajamento efetivo com as necessidades dos menos favorecidos, é um privilégio para Alegrete. Sua atuação voltada para as demandas da sociedade reforça a importância de um Poder Judiciário comprometido com causas sociais e humanitárias.

Além disso, na mesma sexta-feira, outras voluntárias, Fernanda Taffarel e Francine Pereira, realizaram uma visita especial à ala da saúde mental na Santa Casa de Alegrete. Elas não estiveram sozinhas; contaram com a companhia dos pets Raio e Pimenta, da Clínica AtendVet.

Essa visita não apenas trouxe conforto e alegria aos pacientes da ala de saúde mental, mas também ressaltou a importância do envolvimento da comunidade na promoção do bem-estar e na solidariedade com os mais vulneráveis.

Em resumo, essa sexta-feira foi marcada por duas ações exemplares em Alegrete: uma reunião que demonstrou a união das entidades filantrópicas em busca de recursos para projetos sociais e uma visita à ala da saúde mental na Santa Casa. Essas iniciativas ressaltam a essência solidária da comunidade e a importância de um Poder Judiciário comprometido com as demandas sociais.