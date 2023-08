Frentista atacado a golpes de martelo teve afundamento no crânio no RS: ‘do nada senti uma pancada na cabeça’

As três pancadas desferidas contra o frentista Felipe dos Santos Lopes, 31 anos, por um agressor enquanto ele trabalhava provocaram afundamento no crânio, conforme a família. O caso aconteceu na quarta-feira (23), em um posto de combustíveis na Zona Norte de Porto Alegre.

Segundo o frentista, não houve discussão anterior.”Do nada senti uma pancada na cabeça, daí senti outra pancada. Quando fui entender o que era, já estava no chão e aí estava dando a terceira marretada”, narra.

Felipe foi socorrido, não perdeu a consciência mesmo após a agressão e se recupera no Hospital Cristo Redentor, sem previsão de alta. O homem foi preso em flagrante. Imagens de câmeras de segurança mostram a aproximação do agressor, por trás de Felipe, com um martelo em punho.

“Foi tudo muito rápido. A gente já tinha visto que ele estava ali mas não imaginamos nada. Ele sempre estava lá, mas nunca fez de agredir alguém, sempre mexia falava alguma besteira”, conta. Os colegas de Felipe o socorreram antes que o agressor batesse novamente. “Eu vi um monte de sangue, mas não perdi a consciência”. O homem fugiu do local. Enquanto os colegas chamavam socorro, um enfermeiro de um hospital próximo parou para ajudar Felipe. “Estava passando na hora, me botou no carro e me trouxe pro hospital”, relata.

“Agora estou bem, estou melhorando, recuperando. Vou ficar mais uns dias no hospital para medicação e observação. O pior já foi”, conta Felipe.

