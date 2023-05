Fumacê é a arma contra o mosquito da dengue

Share on Email

A Secretaria de Saúde de Alegrete a partir de segunda-feira, 29, até o dia 1º de junho de 2023, vai realizadar a aplicação de UBV pesado, conhecido como “Fumacê”, com o objetivo de conter o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti e diminuir novos casos positivos de Dengue.

O cronograma de aplicação será dividido em duas zonas: Zona Oeste e Zona Leste.

Na Zona Oeste, a aplicação do “Fumacê” ocorrerá nas seguintes datas e horários: segunda-feira, 29, 30 e 31 de maio de 2023, das 6h00 às 8h30 e à tarde, das 17h às 19h30. A aplicação será realizada nos locais com maior concentração de casos positivos de dengue nessa região.

Na Zona Leste, a aplicação acontecerá na quinta-feira, 1º de junho de 2023, das 6h30 às 8h00 e à tarde, das 17h às 19h30. Serão priorizados os locais com maior concentração de casos positivos de dengue na Zona Leste.

A Secretaria de Saúde também faz algumas recomendações importantes à população durante a aplicação do “Fumacê”:

Abrir portas e janelas das residências para que o inseticida possa penetrar nos ambientes internos. Proteger animais domésticos, evitando que fiquem expostos ao produto. Além disso, recomenda-se fechar as colmeias de abelhas na noite anterior à aplicação. Cobrir aquários, gaiolas, bebedouros e recipientes com alimentos dos animais de estimação. Recolher roupas do varal para evitar o contato com o inseticida. Após a aplicação, é recomendado lavar frutas e verduras antes de consumi-las. Evitar deixar alimentos ou bebidas expostos durante a aplicação. Levantar colchas das camas, cortinas e arredar armários e sofás, pois esses locais podem servir de abrigo para o mosquito. Durante a aplicação do inseticida, é aconselhável não ficar em cômodos fechados e procurar um local arejado. É importante evitar ficar próximo do veículo de UBV para não ter contato direto com o produto.

Essas medidas visam garantir a eficácia da aplicação do “Fumacê” e contribuir para a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue. A Secretaria de Saúde conta com a colaboração de todos os moradores para combater essa doença e preservar a saúde da comunidade.