Futebol amador retorna ao Farroupilha com as quartas de final nos “Quarentinha”

A bola volta rolar no palco maior do futebol alegretense neste sábado (22). A Liga Alegretense de Futebol finalmente retorna a realizar seus jogos no Estádio Municipal Farroupilha.

Dois jogos abrem a fase de quartas de final do campeonato amador na sênior especial. Às 13h45min, jogam Boca Juniors e Sindicato. O jogo de fundo (15h45min), será entre Vila Nova e Centenário.

Foi um longa espera para poder realizar os jogos eliminatórios no Farroupilha. Com as condições péssimas do gramado foi preciso um cuidado para que então a prefeitura liberasse o campo. O presidente da LAF Paulo Cunha espera um bom movimento neste sábado com os dois primeiros jogos do popular mata mata, na categoria xodó do futebol amador.

Os quarentinhas é considerada uma competição acirrada com clubes que investem em jogadores de fora da cidade e até atletas do Uruguai marcam presença no campeonato.

A entrada é franca no estádio e marca o encontro de quatro gigantes da categoria sênior especial. Os dois vencedores avançam para a semifinal. A LAF programou para o dia 29, os outros dois jogos: Tinga x SER Ceva e Nacional x Ibirapuitã.