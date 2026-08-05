Gang fecha loja física e produtos serão realocados em loja do mesmo grupo na Andradas

A loja física da Gang em Alegrete fechou, assim como as demais no RS, em um processo iniciado em maio deste ano. A decisão do Grupo Lins Ferrão encerrou mais de 50 anos de história de pontos de rua e shoppings da marca. A mudança iniciou nesta terça- feira(4) e grande parte das confecções da loja migraram para a Pompeia que integra o mesmo grupo.

As confecções da gang serão vendidas na loja Pompeia de acordo com o gerente, Olavo Borges, que adianta que o foco vai continuar com as vendas online a clientes que já realizam suas compras, por este meio. Ele diz que quem já adquiriu produtos da Gang pelo meio digital e quer retirar na Pompeia e só se dirigir às loja físicas aqui em Alegrete, orientou.

Olavao Borges, gerente da loja Pompéia em Alegretre

O novo formato da Gang com integração com a Pompéia prevê que roupas e coleções da Gang passam a ser vendidas dentro do espaço das Lojas Pompéia, que pertencem ao mesmo grupo empresarial. Com foco no digital a marca manteve ativa a sua operação de comércio eletrônico (e-commerce) para atender o público jovem de forma predominantemente online.

A maior parte dos trabalhadores das lojas físicas da Gang está sendo absorvida pelas unidades da Pompéia, rede que pertence ao mesmo grupo econômico. O encerramento das 27 lojas próprias da marca, faz parte de uma mudança estratégica para focar no e-commerce e no modelo store in store (loja dentro de loja).