Mulher procurou a Delegacia de Polícia depois de, segundo ela, ter levado um golpe de mulheres que estavam em uma Hilux na companhia de uma adolescente e duas crianças.

A vítima disse que estava chegando em casa, na região central da cidade, quando duas mulheres bem vestidas e com uma ótima apresentação a abordaram. Na sequência, se identificaram como vendedoras de conjuntos de panelas. As mulheres também destacaram que uma vizinha já havia comprado e, como estavam saindo da cidade rumo a Cuiabá, iriam realizar uma promoção relâmpago, o valor do conjunto das panelas era R$ 4.799,00 e iriam fazer por R$ 3.600,00, além de uma frigideira como brinde, que teria o valor de R$ 499,00. O valor poderia ser parcelado em 12 vezes.

Ao olhar o material e constatar que se tratava de um jogo de panelas importado de uma qualidade inquestionável, a vítima aceitou fechar negócio e passou o cartão de crédito nas condições acertadas. As mulheres entregaram os produtos em caixas lacradas e saíram do local. Contudo, depois que já estava dentro da residência a mulher abriu as caixas e percebeu que os produtos entregues eram de uma qualidade muito inferior.

Imediatamente ela entrou em contato com as supostas vendedoras e teria sido hostilizada. Diante deste cenário, a vítima procurou a central do cartão para cancelar a compra, além de procurar a Delegacia de Polícia de Alegrete para realizar registro por estelionato.