Corrente de orações e solidariedade ao radialista Pablo Marzulo

O desportista, radialista e repórter Pablo Marzulo está hospitalizado na UTI da Santa Casa de Alegrete, desde a última quarta-feira, contudo, ao total já são 12 dias internado.

Na noite de quinta-feira(1º), uma grande corrente de orações foi realizada com pedido de saúde e restabelecimento do alegretense. Algumas pessoas foram até a frente da Santa Casa, depois de um convite feito pelo radialista Carlos Conrad e os demais fizeram em suas residências e igrejas, porém, todos no mesmo horário às 19h.

A notícia de que o jovem que é um apaixonado por esporte e por veículos de comunicação, está passando por problemas de saúde gerou uma grande comoção e preocupação entre todos que o conhecem ou que o admiram pelo profissional que é.

O PAT falou com o irmão dele Paulo Marzulo, que destacou: “não estou conseguindo responder todos, são muitas mensagens”.

Ele citou que diante da solidariedade dos amigos, colegas de profissão(imprensa) e da comunidade alegretense, as doações de alimentos são bem vindas – portanto, quem desejar auxiliar a família pode deixar na rádio Nativa FM – na Rua Dos Andradas – 606 – sala 4 ou entrar em contato pelo 3422- 09 47.

No momento, conforme o último boletim da Santa Casa, Paulo citou que o quadro de saúde é estável. Ele estava emocionado com todas as manifestações.