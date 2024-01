Governo do Estado destina 2 milhões para asfaltar acesso da Nova Brasília à BR 290

Share on Email

O montante assegurado, desta vez, será de 2 milhões de reais, provenientes do programa Pavimenta RS.

A destinação específica desse recurso será a pavimentação da Rua Eleodoro Prates Garcia, localizada no bairro Nova Brasília. Essa via, apesar de secundária, possui grande importância para a mobilidade urbana, cruzando o bairro e proporcionando acesso à BR 290, no KM 578.

A escolha estratégica da rua foi embasada nas recorrentes enchentes que assolam o município. A via representa uma das principais entradas da cidade, conectando o centro com a Zona Leste por meio da rodovia.

O projeto de pavimentação já havia sido previamente apresentado pela Prefeitura de Alegrete, sendo agora viabilizado com a confirmação do governador Leite. A medida visa atender às demandas da comunidade local, promovendo melhorias significativas na acessibilidade e qualidade de vida dos moradores do bairro Nova Brasília e regiões adjacentes.