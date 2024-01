Ibama retomará licenças para caça e manejo aos javalis

A decisão visa atender às preocupações dos produtores rurais, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, diante dos crescentes ataques e invasões desses animais a propriedades agrícolas.

A informação foi confirmada pelo presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, durante reunião com deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Os legisladores expressaram sua apreensão em relação ao direito de defesa dos produtores, considerando os prejuízos causados pelos javalis em lavouras e rebanhos.

O deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), uma figura proeminente no cenário do agronegócio no Congresso Nacional, comemorou a decisão. Em declaração, ele afirmou: “Um país como o nosso, que tem a meta de alimentar dois bilhões de pessoas na próxima década, não pode ficar refém de um animal capaz de ameaçar o nosso status sanitário e proliferar doenças, prejudicando a economia brasileira. Felizmente, o bom senso prevalece.”

As autorizações para caça e manejo de javalis passarão a ser concedidas pelo Comando do Exército, conforme estabelecido no Art. 39 do Decreto 11.615/2023. Este artigo garante a emissão de licenças para caça excepcional, com a finalidade exclusiva de controle de fauna.

A medida destaca a importância de um manejo adequado desses animais, considerando os riscos à agricultura e à saúde pública. Os javalis, por sua capacidade de destruição de plantações e potencial transmissor de doenças, têm sido motivo de crescente preocupação para os produtores rurais e autoridades sanitárias.

A retomada das licenças para caça e manejo representa uma resposta às demandas do setor agropecuário, equilibrando a preservação ambiental com a necessidade de proteger as atividades agrícolas essenciais para a segurança alimentar do país.