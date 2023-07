Grupo Aegea, dono da Corsan, elege Alegrete e mais 9 cidades para investir os primeiros R$ 100 milhões

No último leilão promovido pelo governo do estado, o grupo Aegea venceu a disputa e assumiu a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), comprometendo-se a investir R$ 100 milhões nos primeiros 100 dias. Esses investimentos visam garantir melhorias no fornecimento de água e saneamento básico para as mais de 300 cidades anteriormente atendidas pela estatal.

Após enfrentar barreiras judiciais, o contrato entre a Corsan e o grupo Aegea foi finalmente assinado na semana passada. Agora, a empresa enfrenta o desafio de cumprir a meta estabelecida pelo governo federal para a universalização dos serviços de saneamento até 2033. A meta envolve alcançar uma cobertura de 90% no tratamento de esgoto e 99% no fornecimento de água. Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul está abaixo da média nacional, com apenas 34,1% dos moradores tendo acesso à rede de esgoto.

Dentro da área de atuação da Corsan, apenas 19,8% da população tem acesso ao esgoto, enquanto a média nacional é de 55,8%. Em relação ao esgoto tratado, somente 25,3% dos habitantes do Rio Grande do Sul têm acesso, enquanto a média nacional é de 51,2%. Além disso, alarmantes 84,4% do esgoto coletado na região da Corsan é descartado sem tratamento na natureza.

Leandro Marin, vice-presidente de operações do grupo Aegea, enfatizou o compromisso da empresa em aumentar esses índices e enfrentar os desafios existentes. Ele destacou que o investimento principal será direcionado para resolver os problemas relacionados à falta de cobertura da rede de esgotamento sanitário, mas também para combater a insegurança hídrica e seus impactos, como a falta d’água, a intermitência no abastecimento e outros problemas crônicos em diferentes regiões do estado.

Dez cidades foram selecionadas pelo grupo Aegea para receber obras de maior impacto nas redes de água e esgoto nos próximos meses. São elas: Alpestre, Lagoa Vermelha, Campo Bom, Passo Fundo, Gravataí, Viamão, Canoas, Bento Gonçalves, Fontoura Xavier e Alegrete.

Com os investimentos e a experiência do grupo Aegea, espera-se que a qualidade e a cobertura dos serviços de saneamento básico sejam significativamente aprimoradas no Rio Grande do Sul. Ações como essas são essenciais para promover uma melhor qualidade de vida, proteger o meio ambiente e garantir o acesso adequado à água potável e ao saneamento para toda a população.

Com informações de G1