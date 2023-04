Grupo AMA, de apoio a autistas, realizou uma tarde de recreação no Jardim da Paz

Com o Jardim da Paz lotado, o ambiente destacou a consagração do projeto que criou “corpo” neste anos. Com a presença de crianças, pais, e muitos voluntários, além do Presidente do Cepal – Gerson Manganeli e o Vice- Nelson Assumpção, a tarde foi para celebrar.

O AMA é realizado pelos voluntários e serve para o desenvolvimento das atividades com o objetivo de trabalhar com as crianças com TEA e dar suporte às mães. Uma das mães, falou com a reportagem – Ana Amélia, disse que a filha de 3 anos e 10 meses teve uma grande evolução desde que passou a frequentar o local, considerando que ela também tem uma ajuda muito significativa, e que até então, se sentia sozinha. “Enquanto Alana é atendida eu recebo ajuda com diálogo e muitas outras iniciativas, esse ambiente está sendo maravilhoso”- ressaltou.

O presidente do CEPAL – agradeceu a todos os voluntários e aos pais que confiam no trabalho desenvolvido. O grupo AMA , foi criado com o objetivo de promover um espaço para dar suporte às mães que têm filhos autistas assim como, às crianças. Visando a troca de experiências, o acolhimento e as possíveis soluções para questões relatadas no grupo, tendo em vista as especificidades de cada um dos voluntários, mostrando a cada progenitora que, apesar das dificuldades, é possível recomeçar mesmo diante de tantas obstáculos.

O Jardim da Paz foi transformado em um ambiente aconchegante e funcional – tudo feito pelo grupo de voluntários. Quem desejar mais informações sobre o projeto, basta procurar o CEPAL – na antiga Estação Férrea.

Dia Mundial da Conscientização do Autismo

A data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas e busca levar informação para diminuir a discriminação contra as pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Entender melhor o que é o TEA é essencial para o fim do preconceito contra os indivíduos que possuem essa condição. O Transtorno do Espectro Autista não tem cura, mas pode ter os sintomas suavizados a partir do acompanhamento clínico adequado. Infelizmente, muitas pessoas autistas ainda enfrentam estigmas e discriminação na sociedade. Ao aumentar a conscientização sobre o autismo, busca-se promover uma maior compreensão da diversidade humana, além disso, a conscientização pode ajudar a melhorar o acesso a recursos e serviços de apoio para pessoas autistas e suas famílias.