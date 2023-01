Irmãos se realizam no Efipan: viram o Grêmio ser campeão e tietaram seus ídolos

Ser criança é ser o amor, na sua essência. Um ser que sonha sem barreiras e acredita que a vida é uma constante magia e alegria. A criança não tem preconceito, intolerâncias, bloqueios e conflitos. Para este ser de luz, cada descoberta é uma revelação, são lições de ternura e fé em dias difíceis.

Com isso, fica mais um destaque de dois alegretenses, Heitor – 6 anos e Martim – 5 anos, filhos de Aline Belmonte Leal e Victor Trindade de Almeida.

A família que reside na Zona Leste, foi ao Efipan, entretanto, por mais que os meninos sejam apaixonados por futebol, algo os contagiou e os realizou com maior intensidade, uma foto com policiais militares.

A mãe, Aline, citou que o amor deles pela Brigada Militar não é recente. Eles veem na BM e nos Bombeiros, os verdadeiros heróis e desde muito pequenos nutrem essa admiração.

Todas as brincadeiras dos pequenos envolvem policiais, que estão sempre a postos para salvar a todos de qualquer perigo e sempre que visualizam uma viatura ficam felizes, acenam e quando podem vão apertar a mão e pedem para tirar fotos.

“Logo após a vitória do Grêmio que é o time do coração deles, fomos para as grades ver as comemorações, então um dos organizadores nos convidou para entrar no campo, foi quando o Martim me puxou e mostrou os policiais e disse: mãe, eu quero tirar foto com eles.

Eu disse pra ele ir pedir, mas ficou com vergonha, então eu solicitei autorização, e os dois correram para foto, felizes como sempre. Antes do registro de domingo, o Heitor já tinha ido ao encontro de outro policial apertar a mão. E em outra noite que fomos ao Estádio, o Martim até jogou bola com uma policial, que o viu jogando sozinho e bateu uma bolinha com ele”- citou a mãe.

Aline acrescentou que no início de janeiro eles foram para a praia e estava acontecendo uma operação no litoral, então o efetivo da BM era bem grande. Foi o paraíso para eles!

” À noite íamos para o centrinho de Tramandaí, para que os dois vissem as viaturas passando, sempre que possível conversavam e pediam para tirar fotos. Todos sempre são muito amáveis com eles, acredito que por serem crianças e nutrirem essa admiração. Então, onde tem BM, eles com certeza irão ao encontro. Nós achamos isso muito positivo, e apoiamos, pois são os heróis da vida real, e não há melhores heróis para eles admirarem e se inspirarem, pois dizem que querem ser policiais quando crescerem. Ah! O Martim diz que vai ser pedreiro também, pois a construção e os pedreiros são outro foco de admiração”- concluiu.

Para o Tenente Nei, responsável pelo comando local, o pedido dos meninos se resume em ser a maior e melhor recompensa de todas.