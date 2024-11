Grupo de Apoio e empresa parceira fazem doação para obra do quartel da Brigada Militar

Uma parceria entre a empresa Fort Beton Concretos e o Grupo de Apoio à Brigada Militar resultou na doação de concreto para a melhoria da infraestrutura do quartel da Brigada Militar em Alegrete. A iniciativa contemplou a revitalização de uma área lateral destinada ao estacionamento exclusivo de viaturas.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Apoio à Brigada Militar, presidido por Vanessa Moraes, que destacou a importância de iniciativas privadas no suporte às demandas da corporação. O concreto foi doado pela empresa Fort Beton Concretos, representada por Francisco, gerente da unidade local, que reforçou o compromisso da empresa em contribuir com melhorias estruturais para instituições públicas.

A parceria contou também com o apoio da Secretaria de Agricultura, representada pelo diretor Lucas Sena, e com o envolvimento de colaboradores que auxiliaram no desenvolvimento do projeto.

O Grupo de Apoio agradeceu a colaboração das instituições e enfatizou a relevância de iniciativas como essa para a manutenção e aprimoramento da infraestrutura utilizada pela Brigada Militar.