Grupo de ciclistas realiza ações do bem

A bicicleta, além de ser um meio de transporte não poluente, é uma forma de locomoção rápida e de baixo custo. Porém, nos últimos anos, andar de bike tornou-se um estilo de vida.

Pensando nisso, o alegretense Nilo, de 27 anos, juntou um grupo de amigos que anda de bicicleta na pista de eventos e fundou, em 2017, o Rolê de Bike. Criaram redes sociais e a logomarca. A necessidade de ajudar motivou o grupo a realizar ações solidárias em datas comemorativas.

O Rolê de Bike abraça vários estilos, desde os que apreciam manobras radicais, como “grau, empinar e suicida”, passando por quem gosta de pedalada leve, aos que são do time das bikes estilosas, chamadas de “montadinhas”. As bicicletas variam de aro 20, 26 e 29 até as mais valorizadas como Viking, Hupi Naja e Gios.

Nas atividades filantrópicas, o Rolê marca um ponto de encontro e faz um pedal até os bairros em que são realizadas as ações. O objetivo é unir várias classes sociais, idades, educar e ensinar de alguma forma os mais jovens.

Ação de Natal

Dinâmicas para alertar o uso da bike no trânsito, o que é certo e errado, motivar e mostrar interesse em dialogar, ouvir e explicar também faz parte das atividades do coletivo.

Em relação a números, o grupo de WhatsApp tem mais de 85 integrantes, participam pessoas de todas as idades. Nos momentos na rua, somam-se mais ou menos 30 integrantes. Vale lembrar que o ponto de encontro é sempre na Praça Getúlio Vargas.

Reunião do Rolê de Bike

A próxima ação beneficente do grupo é a arrecadação de doces para a Páscoa de crianças carentes. Todas as colaborações são bem-vindas, a entrega será realizada com um pedal por bairros da Zona Leste.

Se você ficou interessado pelo grupo ou deseja participar da ação do bem, entre em contato pelas redes sociais:

Facebook: Rolê de Bike

Instagram: rolê_de_bike_20

Tik Tok: Rolê_de_bike_20