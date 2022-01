Grupo de clientes de mercado acaba na DP por tentativa de furto

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã de quinta-feira(20), uma tentativa de furto mobilizou a Brigada Militar e resultou em dois homens e duas menores na Delegacia de Polícia.

De acordo com a ocorrência, a proprietário de um estabelecimento comercial na região central de Alegrete, disse aos policiais que, assim que abriu o mercado, um grupo de pessoas adentrou o local. Ela solicitou que apenas um efetuasse as compras em razão da aglomeração, momento em que seu pedido foi ignorado. Na sequência, visualizou o momento em que um dos indivíduos colocou uma mercadoria embaixo da camiseta.

Assim que ela o alertou que retirasse o produto, o homem derrubou a lata de leite condensado e saiu correndo. Os outros passaram no caixa e pagaram pela mercadoria. A Brigada Militar já havia sido acionada e chegou no endereço, quando o grupo saia do estabelecimento comercial.

Todos foram identificados e conduzidos à Delegacia de Polícia, pois teria ocorrido resistência na abordagem de um dos homens. O quarteto, dois indivíduos um de 33 e o outro de 22 anos e duas meninas menores de idade 16 e 14 anos, foram apresentados na DP.

O registro foi realizado por tentativa de furto simples e desobediência em relação a resistência de um dos homens na identificação. Depois de ouvidos, as menores de idade foram liberadas na presença de responsáveis. Já os homens foram ouvidos e liberados.