Grupo desativa bloqueio da BR 290, mas permanece unido às margens da rodovia

Na tarde de ontem(1º), uma mateada às margens da BR 290, no km 575, posto Texacão, em Alegrete reuniu um grande número de pessoas, entre elas: profissionais liberais, caminhoneiros, empresários, pessoas do agronegócio e demais integrantes da direita.

A manifestação pacífica e ordeira, ocorreu após o fim do bloqueio da rodovia que ocorreu na segunda-feira(31), devido ao protesto pelo resultado das eleições.

Conforme um dos líderes, que esteve à frente da manifestação que aconteceu no ano de 2018, com a paralisação dos caminhoneiros, Rodrigo Han, eles não aceitam mais roubalheira no país, além disso, acrescenta que estão contrários ao resultado das urnas.

“Estávamos aguardando o pronunciamento do nosso Presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele o fez, mesmo assim, ainda acreditamos em novos desdobramentos. Essa mateada, que ocorre aqui, no Texacão é para mostrar a força da direita, dos valores, em prol da família e da Pátria”- descreveu.

Os manifestantes estão em “resistência civil” em apoio ao governo Bolsonaro, alguns chegam a falar em intervenção federal, afirmando que não irão aceitar a tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito no último domingo nas eleições mais acirradas da história da democracia brasileira.

“Estamos pelo Brasil”, disse uma das manifestantes, enquanto reforçava que o mesmo local receberá um novo ato, marcado para às 14h desta quarta-feira (2/11), feriado de Dia de Finados.

“Vamos resistir e persistir aqui”, acrescentou um integrante da manifestação que ocorre desde o início da tarde de segunda, na rodovia, o que acrescentam ser o QG.

Rodrigo Han, destacou que nesta quarta-feira, um ônibus foi fretado para levar àqueles que não têm condições de irem até o Texacão para se unirem à luta pelo Pais. ” Todos que são favoráveis a essa causa, são bem vindos, precisamos que o povo esteja conosco, mostrar a nossa força, pois, até o momento, não há indícios que essas mobilizações vão parar, ao contrário, a nossa união vai ser fundamental para uma nova vitória”- comentou.

Os manifestantes estavam com bandeiras do Brasil, vestidos de verde e amarelo, além de faixas.

Em relação a outros manifestos em frente à Unidades Militares, Rodrigo Han, destacou que não seria o grupo que permanece às margens da rodovia, em Alegrete, mas pontua que todos os eventos são de forma ordeira e pacífica.

Para 2023, o Partido Liberal (PL) irá contar com a maior bancada do Senado, ocupando 14 das 81 cadeiras. Na Câmara dos Deputados, a sigla detém de 99 das 513 cadeiras, sendo também a maior bancada da Casa.

FFotos: Alex Stanrlei