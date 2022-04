Mãe diz que filha foi estuprada em barraca na praia de Manoel Viana

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma mulher teria sido abusada sexualmente no último final de semana em Manoel Viana.

O suspeito teria fugido quando percebeu uma movimentação da mãe da vítima e outras pessoas em frente a sua residência, naquela cidade.

De acordo com os policiais militares, a guarnição foi acionada pela denúncia de estupro e, no local indicado, fizeram contato com a mãe da jovem pois a mesma estaria um pouco desorientada e, também, apresentava sinais de que poderia estar sob efeito de bebida alcóolica.

A mãe da vítima, disse aos PMs que a filha teria sido abusada sexualmente e apontou o nome do indivíduo que teria sido o autor.

Desta forma, também, destacou que estava na frente da residência dele e fizeram contato com a companheira do indivíduo e a informação seria de que ele havia fugido ao perceber a movimentação em frente à casa da vítima.

O crime teria sido na praia, após a jovem teria ingerido bebida alcóolica com o acusado e mais um casal.

Em determinado momento, sob a ameaça de que ele iria matar a mãe dela, a vítima teria sofrido o abuso sexual. Ela foi encontrada pela mãe, sem roupa, na praia. O suposto autor, segundo ela, saiu do local e a deixou sozinha, na praia, dentro de uma barraca.

A jovem foi encaminhada ao posto médico em Manoel Viana e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete para registro. A denúncia será investigada pela Polícia Civil.