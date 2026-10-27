Grupo Superação participa da Copa Integração com oito atletas e três colocações no pódio

A Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação participou, no último dia 24 de outubro de 2026, da Copa Integração de Patinação Artística, realizada em Cachoeirinha, com uma delegação de oito atletas. O grupo foi formado por cinco integrantes da equipe da Associação e três estreantes do Projeto Patinação Artística do Colégio Raymundo Carvalho, que recentemente passaram a integrar a pré-equipe de competição.

Mais do que os resultados esportivos, a participação foi marcada pela coragem, dedicação e superação individual das atletas. Acostumadas a treinar em uma quadra de dimensões reduzidas, elas precisaram se adaptar a uma pista muito maior, enfrentando o nervosismo e o desafio de apresentar o trabalho desenvolvido durante os treinamentos.

Entre as estreantes, Sarah Assunção da Siqueira, Juliana da Rocha Rosendo e Maria Antônia de Siqueira vivenciaram um momento especial ao participar da primeira competição. A experiência permitiu conhecer o ambiente competitivo, trocar vivências com outras atletas e transformar a dedicação aos treinos em uma conquista pessoal.

Para o Grupo Superação, as colocações representam apenas uma parte da trajetória esportiva. Cada apresentação simbolizou um avanço no desenvolvimento das participantes, respeitando o ritmo, as possibilidades e os desafios individuais. Enfrentar a insegurança, entrar na pista e concluir a apresentação foram conquistas valorizadas pela equipe.

Resultados da delegação

As oito atletas representaram a Associação em diferentes categorias da competição, alcançando os seguintes resultados:

Sarah Assunção da Siqueira: 16º lugar na categoria Aprendiz – Livre – Infantil – 12 e 13 anos – Feminino.

16º lugar na categoria Aprendiz – Livre – Infantil – 12 e 13 anos – Feminino. Juliana da Rocha Rosendo: 9º lugar na categoria Aprendiz – Livre – Tots – 8 e 9 anos – Feminino.

9º lugar na categoria Aprendiz – Livre – Tots – 8 e 9 anos – Feminino. Júlia Nunes de Mello: 5º lugar na categoria Iniciantes – Livre – Infantil – Feminino.

5º lugar na categoria Iniciantes – Livre – Infantil – Feminino. Lorena Seefeldt: 7º lugar na categoria Novatos – Livre – Mini – Feminino.

7º lugar na categoria Novatos – Livre – Mini – Feminino. Luana Carvalho: 3º lugar na categoria Livre – Sênior – Feminino.

3º lugar na categoria Livre – Sênior – Feminino. Maria Antônia de Siqueira: 2º lugar na categoria Aprendiz – Livre – Dente de Leite – Até 6 anos – Feminino.

2º lugar na categoria Aprendiz – Livre – Dente de Leite – Até 6 anos – Feminino. Bianca Souza: 3º lugar na categoria Iniciantes – Livre – Cadete – Feminino.

3º lugar na categoria Iniciantes – Livre – Cadete – Feminino. Lara Vitória Gomes: 4º lugar na categoria Novatos – Livre – Infantil – Feminino.

Entre os destaques, Maria Antônia de Siqueira conquistou o segundo lugar, enquanto Luana Carvalho e Bianca Souza garantiram a terceira colocação em suas respectivas categorias.

Incentivo ao esporte e à formação das atletas

A participação da delegação nas copas realizadas ao longo deste ano foi viabilizada pelo financiamento do Projeto Raízes em Movimento, por meio de emenda impositiva do vereador Gilmar Martins, pela Bancada da Federação Brasil. O recurso contribuiu para ampliar as oportunidades de participação em competições, fortalecer a formação esportiva e proporcionar novas experiências às atletas.

A Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação agradece o apoio recebido e reforça a importância do investimento no esporte como ferramenta de inclusão, aprendizagem e construção de vínculos sociais. A entidade também destaca a dedicação das atletas, o trabalho da equipe técnica e a confiança das famílias, fundamentais para o desenvolvimento do projeto.

A participação na Copa Integração reafirmou o significado do nome Grupo Superação: oito atletas, diferentes desafios e a coragem de seguir em frente. Para além das classificações, a principal conquista foi ver cada participante enfrentar seus medos, confiar na própria preparação e encontrar no esporte novas possibilidades de crescimento pessoal e esportivo.

Fotos: Grupo Superação