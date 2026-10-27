Vereador destina R$ 10 mil em materiais esportivos ao Futsal Feminino Baita Chão

O vereador Joceli Oviedo realizou, nesta terça-feira (27), a entrega de materiais esportivos para a equipe Futsal Feminino Baita Chão. Representaram o time no ato a integrante Suam Crislei Fagundes e a atleta Elen de Souza.

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A iniciativa foi viabilizada por meio de uma emenda impositiva de R$ 10 mil, destinada pelo gabinete do parlamentar para apoiar o esporte e os projetos sociais desenvolvidos pelo Baita Chão.

A destinação dos recursos tem como objetivo contribuir para o fortalecimento das atividades esportivas, oferecendo melhores condições para a prática do futsal feminino e incentivando a participação das atletas.

Segundo Joceli Oviedo, o investimento reafirma seu compromisso com o incentivo ao esporte, a valorização dos atletas e o apoio a equipes que desenvolvem um trabalho relevante junto à comunidade.

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“Acreditamos que o esporte vai muito além das quadras: ele promove saúde, disciplina, inclusão, união e oportunidades, transformando vidas e construindo um futuro melhor. Seguimos trabalhando para fomentar o esporte, apoiar nossos atletas e fortalecer os projetos que levam mais oportunidades à nossa comunidade”, destacou o vereador.

A entrega reforça a importância do investimento público em iniciativas esportivas e sociais, que contribuem para a integração comunitária, o desenvolvimento pessoal e a ampliação de oportunidades por meio do esporte.

Com o apoio, o Futsal Feminino Baita Chão passa a contar com novos materiais para auxiliar no desenvolvimento de suas atividades, fortalecendo a modalidade e incentivando a continuidade do trabalho realizado pela equipe.