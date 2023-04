Primeira noite do Festival da Linguiça Campeira teve grande público e inauguração saudosa

Engana-se quem acredita que o 1º Festival da Linguiça Campeira (FLC) é um projeto recente, pois era um objetivo do Centro Empresarial desde 2011. Alegrete possui o título de Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira, desde 2020, pela Lei nº 15.468 de 26 de março de 2020, de autoria do deputado estadual Luiz Marenco, o evento inaugurou oficialmente repleto de autoridades de todo estado. Com início às 20h, dispôs de intérprete de LIBRAS e um público ansioso pela largada oficial do festival. Representantes de diversos segmentos estavam presentes, como as soberanas da MERCOMIX 2023, de Manoel Viana, as Misses Universo e Popularidade de Alegrete, as Embaixatrizes do Mercosul e do Turismo.

Tiveram destaque na cerimônia o Centro Empresarial, a assessora da Secretaria do Estado do Turismo, Esporte e Lazer Márcia Pacheco e assessores do deputado estadual Afonso Motta. Luís Gomes comentou que a “linguiça produzida em Alegrete vai ganhar o mundo, que o evento seja perene, completo com a união do setor cultural, industrial e o consumidor”. Carolina Freitas Figueiredo declarou comovida que “para alguns é uma linda festa, para outros um momento memorável. É uma honra viver esse momento ao lado de pessoas tão valorosas”, enfatizou, ainda, que muitas famílias foram impactadas com o festival, aquelas que fazem o solo crescer de sol a sol. O secretário de Agricultura e Pecuária Daniel Gindri reforçou os critérios que fizeram com que os alimentos fossem seguros para comercialização. O vereador Luciano Belmonte desejou “vida longa ao festival”, o vice-prefeito, Jesse Trindade, elogiou a imprensa alegretente afirmando sua importância no auxílio da divulgação das atividades da prefeitura. O prefeito, Márcio Amaral, foi o último a pronunciar, enalteceu o trabalho da vigilância sanitária, repreendeu o comércio ilegal e parabenizou o público que prestigiou desde cedo o Festival. Após os discursos das autoridades, ocorreram momentos de descontração, como a entrega dos aventais personalizados aos organizadores, indivíduos e empresas primordiais para a realização da festividade.

Elsa Steinhorst Kraetzig, turismóloga que está retornando ao município, fez trabalho voluntário para auxiliar no novo momento de turismo da cidade, a expectativa para os próximos dias é que as pessoas se apropriem do evento e criem memórias afetivas, aproveitem para degustar os sabores da linguiça campeira e divirtam-se com suas família, ela indicou o rodeio, escolinha da brigada e outras atrações oferecidas.

Cristiane Tambara é expositora e representa a agroindústria oferecendo degustações de linguiças. Já Patrícia Reis da Luz, analista de relacionamento do SEBRAE-RS, diz que o evento já se consolidou e será o motivo de anualmente se comemorar e valorizar a linguiça produzida em Alegrete.

Se você quer ficar por dentro de toda a programação do evento, pode baixar o aplicativo no Play ou Apple Store intitulado Festival da Linguiça Campeira. O sábado (15) trará diversas atividades para a cidade mais gaudéria do mundo, além de muita linguiça campeira para petiscar, é um momento para aclamar a cultura única de Alegrete, ver pessoas interessantes e prestigiar boa música e arte.