Grupo Tradicionalista “Herança de 35” tem nova patronagem

No último dia 7, tomou posse a nova patronagem do Grupo Tradicionalista “Herança de 35”.

A atividade foi realizada na sede da entidade, localizada na Rua Alcy Barros Passos, no Bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida. . O posteiro Valmir Bitencourt Marques, deixou o cargo e assumiu o tradicionalista Luís Santos dos Santos.

Bitencourt coordenou a entidade durante a pandemia e, diante de todos os desafios, manteve a sede do piquete organizada e ao mesmo tempo procurando regularizar sua estrutura.

O novo posteiro, Luís Santos, afirmou durante a posse que vai manter o Grupo Tradicionalista com base em sua história e tradição.

Posteiro Luís Santos (camisa preta), prometeu empenho frente a GT

A nova diretoria, através da liderança de seu novo posteiro já planeja suas atividades tradicionalistas e promoções para angariar fundos a fim de manter a sede do piquete em funcionamento com os pagamentos de água, luz e tributos bem como procurando melhorar a estrutura do piquete. Adão Roberto, da FRACAB e colaborador do Grupo Tradicionalista prestigiou a posse.

Nova diretoria assumiu no final de semana e prometeu trabalho.

Fotos: reprodução