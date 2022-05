Invernada Veterana do Farroupilha mostra vitalidade e encanto na dança

“A dança é um poema escrito na horizontal onde o corpo viaja para os mais longínquos lugares“

Assim, vibra a invernda veterana do CFTG Farroupilha que foi criada para mostrar o quanto a dança envolve e faz bem ao corpo e a alma.

No último sábado fez uma apresentação para as mães em um chá realizado na sede do CTG Farroupilha.

A invernada está se preparando para sua reestréia dia 25 junho em um jantar baile no CTG.

Conforme Cleir Brandolt, também está com a meta traçada para dançar seu segundo rodeio já que fez seu debu na Campereada dançando com a adulta e sagrando- se 2⁰ colocada e agora sim vai dançar o Festxiru, como veterana, em outubro na cidade de Santa Maria.

Atualmente, tem 15 pares dançando e ensaiando duro para fazer bonito no tablado. -A gente se dedica muito, porque além de estarmos reverenciando a nossa nossa cultura, estamos fazendo com que nossos veteranos tenham espaço e mostrem de um forma muito bonita a nossa dança gaúcha, destaca Cleir.

-Somos pessoas que mesmo com idade avançada, não ficamos acomodados e mostramos que não tem idade para dançar

Os dançarinos são de 40 70 anos e quem quiser fazer parte é só chegar nas terças e sextas as 20h, informa Brandolt.