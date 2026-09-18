Guarda Municipal flagra motorista usando celular ao volante em Alegrete

Balanço das últimas 24 horas aponta notificações por estacionamento irregular, condução sem habilitação e uso de celular ao volante

A Guarda Municipal de Alegrete registrou, nas últimas 24 horas, diversas ocorrências relacionadas ao trânsito no município. Conforme o relatório divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, foram emitidas várias notificações por infrações de trânsito durante as ações de fiscalização.

Entre as irregularidades identificadas estão estacionamento a menos de cinco metros da esquina, condução de veículo sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), condução de veículo com o motorista manuseando o celular e estacionamento em vaga exclusiva para idosos sem a devida credencial.

Além das notificações, a Guarda Municipal também prestou apoio em uma ocorrência de trânsito na Praça General Osório. Segundo o relatório, a equipe apoiou a Brigada Militar em um sinistro envolvendo atropelamento, com a participação de um veículo Honda Civic e uma senhora. O documento não apresenta informações adicionais sobre o estado de saúde da vítima ou sobre as circunstâncias do acidente. Ações de patrulhamento em diferentes pontos da cidade, incluindo vias, praças e áreas próximas a escolas, além de apoio a eventos realizados durante a programação da Semana Farroupilha nas últimas 24 horas.

Orientação aos motoristas

As ocorrências reforçam a importância da atenção às regras de circulação e estacionamento. A Guarda Municipal orienta os condutores a respeitarem as sinalizações, evitarem o uso do celular enquanto dirigem e não ocuparem vagas destinadas a públicos específicos sem a respectiva credencial. O telefone 153 da Guarda Municipal está temporariamente sem operacionalidade devido a problemas técnicos. Para atendimento, o 55-991 62 95 26 WhatsApp com funcionamento 24 horas.