Gurias do VFA conquistam o vice e a liderança da Liga Gaúcha de Voleibol em Rosário

No último domingo (11), a cidade de Rosário do Sul recebeu a 4° etapa da Liga Gaúcha de Voleibol no naipe feminino. Estiveram no município da Praia das Areias Brancas as equipes de Bagé, Uruguaiana, Rosário do Sul, Alegrete com atletas oriundas de várias regiões do Estado.

A equipe alegretense do VFA mais uma vez brilhou em quadra na etapa rosariense da Liga. As gurias de Alegrete encararam uma jornada emocionante e cheia de desafios e grandes superações.

O VFA chegou até a final de forma invicta. Na grande final disputou com o forte time do Asut da cidade Bagé. Foram dois sets bem disputados de forma muito acirrada. Coube as bageense do Asut levaram a melhor por 2 sets a zero.

As atletas Beatriz Assumpção e Rebeca Marques foram destaques nas partidas vencidas, e também nos destaques do campeonato, a A.S.U.T teve premiadas também Rafaela Paiva como melhor Levantadora do campeonato e Rebeca Marques Atleta Destaque da competição. Do VFA, Chiara foi a destaque, com Ana Voos destaque em dois jogos e melhor ataque, já a melhor defesa ficou com a alegretense Juliana.

Chiara Valsecchi Ana Voos Juliana Tavares

Com esse resultado as alegretenses assumem de vez o primeiro lugar no ranking da competição , deixando as bageenses com a vice colocação. A 5° Etapa já tem data marcada, acontecerá em Manoel Viana no dia 9 de julho.

Fotos: VFA