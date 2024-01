Hat Trick da Vera agita bairro de Alegrete com muito Hip Hop

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O bairro Vera Cruz foi o cenário de um grande evento no último domingo (21), quando o largo atrás do Colégio Emílio Zuneda recebeu nada menos do que três atividades distintas, reunindo esporte, arte e cultura.

O “Hat Trick da Vera” foi além de um torneio 3×3 de basquete. Agregou um Game of Skate e encerrou com o show de MCs ligados ao movimento cultural Roubando a Cena, que deu suporte a todo o evento.

A quadra de basquete da Vera Cruz é o endereço principal da modalidade em Alegrete. Foi ali que 12 trios estiveram na disputa, com partidas empolgantes.

Palmeiras e Inter vencem a primeira e Grêmio fica no empate na terceira rodada do Efipan

O top 3 ficou assim definido: Team Hunter em primeiro, União em segundo e Alegrete Bulls em terceiro.

O maior pontuador do evento e foi Marcelo Alves (União). O segundo maior pontuador foi Tiago Santos Lima (Alegrete Bulls) e o terceiro maior pontuador foi Roger Szlachta (Team Hunter)

No Game of Skate, o skatista Giovanni Fortelini esteve impecável. O atleta simplesmente não errou. Em segundo lugar ficou Bruno Flores, com Guilherme Genro completando o pódio.

Na sequência, aconteceu o Best Trick (competição da melhor manobra). Foi então que Xande Fontela e Fabrício Romero protagonizaram um duelo e tanto. O resultado foi apertado, com Xande levando por uma diferença mínima, mas Fabrício foi brindado com uma premiação igualmente merecida.

Para concluir com chave de ouro, MCs do movimento cultural Roubando a Cena subiram ao palco e demonstraram a força e o talento de uma nova geração de artistas de Alegrete.

O estilo? Rap e trap, com letras repletas de conteúdo e uma estética que hoje é febre nas redes sociais.

Baliial e Vini Guerra comandaram o show, que ainda contou com a participação de rappers como Alemão e Pye.

Assistência Farmacêutica, ferramenta indispensável para a recuperação e preservação da saúde da população

Um evento dessa dimensão e energia só tem sucesso quando há soma de esforços. O atleta de basquete Wyllian Wandscher foi o idealizador e buscou apoio. O ativista cultural Paulo Amaral trouxe o Coletivo Multicultural e o Sesc Alegrete ofereceu a estrutura do som. O Roubando a Cena se somou e Baliial e Vini Guerra assumiram a coordenação dos Mc’s.

O skatista Guilherme Genro assumiu a coordenação do Game, e o jornalista Paulo Berquó reforçou a equipe. Estava formado o time que fez acontecer o evento. Guilherme Genro agradece, reforçando os apoiadores da cena do skate que viabilizaram os Games.

Paulo Berquó ressalta o suporte de figuras como o DJ Frog e o publicitário Léo Lopes, sempre presentes nos eventos. Paulo Amaral, por sua vez, agradece a presença dos atletas, que deram o melhor de si, além de atuarem como árbitros e mesários.

Wyllian Wandscher compartilha com todos o sucesso. “Era um sonho reunir essa energia da cena hip hop e montar um evento desses aqui na Vera Cruz. Só tenho a agradecer”, compartilha.

Fotos: Katiuscia Oliveira