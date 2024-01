Laudo pericial dos camarotes do carnaval de rua de Alegrete ainda não foi entregue

Segundo Rafael Faraco Souza, presidente da escola de samba Nós Os Ritmistas e representante legal da requerida (Assercal), até às 16h desta terça-feira (23), o laudo não havia sido protocolado no sistema judicial.

Conforme consta no processo, o perito justificou ser necessário aguardar a finalização do laudo, com a homologação, pois as partes ainda podem requerer mais alguma diligência.

No último dia 16, o engenheiro civil Miguel Augusto Almada Almirão esteve na avenida Inácio Campos de Menezes para atender a um pedido judicial relacionado ao processo em trâmite na Comarca de Alegrete. O pedido refere-se à suspensão das obras inacabadas dos camarotes.

A vistoria realizada pelo engenheiro Almada durou quase duas horas e foi embasada em explicações técnicas do profissional, que atendeu à indicação do juiz, Dr. Felipe Bambirra, para elaborar um laudo pericial. A reportagem não conseguiu contato com o engenheiro para obter mais informações.