Hoje, no Dia do Doador de Sangue, você pode fazer a diferença na vida de alguém

Hoje, é dia de salvar vidas. Em mais uma ação da Rádio Nativa FM em parceria com o Hemocentro de Alegrete, todas as pessoas que fizerem doações neste dia, além de ganharem uma linda camiseta, também, estarão concorrendo aos sorteios de um almoço para casal no Restaurante Prodócimo, um rodízio de Pizza, para casal, na Pizzaria Saporito e R$ 100,00 da Financeira Assis Brasil.

Esta ação é para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado oficialmente neste dia 25.

Com a proximidade das festas de fim de ano, cresce a preocupação com o baixo estoque de sangue nos hemocentros. Nesse período, normalmente, há redução do número de doações.

Todos os tipos sanguíneos são necessários, pois o sangue é insubstituível e sem ele cirurgias são suspensas. Fernanda Soares destaca: “você pode salvar até 4 vidas com uma doação, é um ato solidário e simples, o momento é agora, e sangue é vida”.

A campanha ocorre das 8h às 16h, no Hemocentro em Alegrete – localizado ao lado da Santa Casa de Caridade na rua General Sampaio.