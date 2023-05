Homem arromba residência para espancar a ex-companheira

No último dia 27, por volta das 02h40min, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal – Maria da Penha, em Alegrete, mais precisamente no Bairro Favila. Segundo relato da vítima, de 35 anos, seu ex-companheiro, de 40 anos, acompanhado do filho do casal, de 10 anos, teria invadido sua residência, arrombando a janela do quarto.

No momento da invasão, o agressor partiu para cima da vítima, agredindo-a com puxões de cabelo e socos, derrubando-a no chão. O filho do casal presenciou toda a cena de violência doméstica. Após receberem a chamada de emergência, os policiais chegaram ao local e encontraram o acusado em frente à residência, na companhia da criança.

Imediatamente, o agressor foi detido pela guarnição, e tanto ele quanto a vítima foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. O indivíduo foi autuado em flagrante pelas agressões cometidas, porém, foi estabelecida uma fiança de meio salário mínimo, que foi paga.

A Lei Maria da Penha, criada para proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar, tem sido uma importante ferramenta para combater esse tipo de crime. Além disso, destaca-se a relevância de oferecer apoio e proteção às crianças que presenciam essas situações, uma vez que são afetadas diretamente e podem sofrer consequências emocionais duradouras.