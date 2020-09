Homem é alvejado por cinco tiros em Alegrete

Compartilhe









135 Shares

As perfurações atingiram várias partes do corpo, incluindo rosto, perna, braços e costas. No total foram cinco disparos.

Conforme informações policiais, o homem de 28 anos estava em via pública próximo ao Parque Ruy Ramos quando, segundo ele, o ex- cunhado se aproximou e desferiu os tiros. Ele foi socorrido e encaminhado à UPA.

Idoso é vítima de tentativa de homicídio enquanto dormia

A guarnição da Brigada Militar foi acionada e, no momento em que os policiais chegaram na Unidade de Pronto Atendimento, a vítima estava consciente e indicou o autor. Ele afirmou que o motivo seria em razão de uma desavença pois a ex-mulher tem Medida Protetiva e, ele teria procurado pela mesma.

Por dupla tentativa de homicídio, homem é condenado a 18 anos de prisão

Foi feito registro na Delegacia de Polícia por tentativa de homicídio. O suposto autor não foi localizado. O fato ocorreu por volta das 4h50min, deste domingo(13). A vítima ficou hospitalizada e iria passar por procedimentos médicos.