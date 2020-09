Homem é denunciado por tentativa de assalto dentro de banco

Compartilhe









Homem acionou Brigada Militar depois de, segundo ele, ter sofrido uma tentativa de assalto.

De acordo com a ocorrência, a vítima disse para os policiais militares que estava no interior do banco Bradesco, no acesso aos Caixas eletrônicos, quando o acusado entrou e teria o intimidado dizendo que iria aguarda-lo na saída do banco.

Diante das características do acusado, os policiais localizaram o suspeito em frente à Agência da Caixa Econômica Federal. Em revista pessoal, nada foi encontrado com o suspeito. Nenhuma arma ou qualquer outro produto ilícito. O individuo disse aos policiais que não havia feito nada contra a vítima.

Diante do fato, ambos foram levados à delegacia de Polícia de Alegrete onde foi feito registro por fato, em tese, atípico. Depois de ouvido, o suspeito foi liberado.