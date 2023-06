Muitos gols e equilíbrio marcam a rodada do citadino

Na noite da última terca-feira(27), foi realizada mais uma rodada do citadino de futsal, marcada pelas homenagens ao dirigente do Aimoré Alex Santos que teve confirmado o falecimento do seu pai Carlos Trindade.

O primeiro jogo da noite, foi entre Aimoré e CFC, confronto esse marcado pela briga direta na zona de classificação de acesso a série A. Com muita disposição as duas equipes imprimiram muita intensidade nos primeiros minutos, o CFC saiu vencendo a primeira etapa por 4 a 1 e foi para o vestiário com o resultado positivo. Na volta do intervalo, equipe do Aimoré substituiu os quartetos e acabou virando o jogo pelo placar de 6 a 5 e passou a régua no placar.

Segundo confronto, foi entre Futsal Brasil e Center Fhotos, um jogo de muita posse de bola, as duas equipes procuram estabelecer um confronto baseado em movimentação e estratégia. O Center Fhotos venceu a partida nos minutos finais pelo placar de 4 a 3 e subiu na tabela de classificação

Confronto seguinte, era o mais aguardado da rodada, Caid e Tigres protagonizaram um jogo de tirar o fôlego da torcida na Arena Esporte e Lazer. A partida começou de maneira frenética com chance de gols para os dois lado, primeiro tempo acabou empatado pelo placar de 3 a 3. No segundo tempo, as equipes jogaram-se ao ataque a equipe do Caid foi mais eficaz e acabou convertendo em gols suas situações e venceu a partida por 5 a 3.

Fechando a noite de jogos, Affa e Aimoré/Roout protagonizaram um duelo duro em busca de sair da zona do perigo. A equipe da alviverde da Affa venceu a partida pelo placar de 3 a 0 e respirou aliviado na tabela da competição. O citadino retorna no sábado(1), com mais três jogos válidos pela elite do futsal alegretense, confira abaixo a tabela atualizada e os próximos confrontos.

Fotos: Roger Severo