Na Capital: show inédito de Léo Pain celebra projeto de alegretenses no Dia dos Namorados

O campeão de 2018 do reality show musical da Rede Globo, o alegretense Léo Pain estreia na capital gaúcha o show “Léo Pain Canta o Amor”. Em apresentação inédita no Auditório Araújo Vianna, o artista lança seu novo projeto romântico em uma noite muito especial para os casais apaixonados.

Afinal, qual foi o propósito das falsas bombas; a polícia não tem pistas

Nesta segunda-feira, 12 de junho, às 21h, Léo Pain sobe ao palco com um time espetacular de músicos, incluindo uma orquestra de cordas, um naipe de metal e participação especial de um guitarrista flamenco para interpretar grandes sucessos da música romântica.

O time que comanda o espetáculo de Léo Pain conta ainda, com o alegretense Fernando Puhlmann produtor executivo, da alegretense Giovanna Alvarenga diretora multiplataforma e dos profissionais Leandro Gass diretor de Iluminação e Juliana Prestes diretora artística.

O repertório vai passear por hits de Roupa Nova, Fábio Jr., Raça Negra, Roberto Carlos, José Augusto, pelos clássicos do sertanejo raiz de Chitãozinho e Xororó, Zezé de Camargo e Luciano, Daniel, Bruno e Marrone e do sertanejo contemporâneo de Marília Mendonça e Cristiano Araújo, além desses os boleros de Luis Miguel e Nelson Gonçalves também estarão presentes na voz potente de Léo Pain.

Acusado de homicídio triplamente qualificado foi absolvido pelo Tribunal do Júri em crime de 2005 na Vila Nova

Uma noite que celebra o amor, merece um presente superespecial. A entrada do evento é gratuita, porém os interessados devem retirar os ingressos na plataforma Sympla com antecedência até o dia do show.

Numa proposta diferente de todos os shows já realizados pelo artista do interior gaúcho, que conquistou o Brasil com seu talento musical, Léo Pain Canta o Amor será um espetáculo mais pop do que sertanejo, o qual promete emocionar e embalar a noite dos casais apaixonados e de todos aqueles que gostam desse gênero musical.

A Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Léo Pain Canta o Amor, neste Dia dos Namorados, às 21h, abertura da casa As 19h30min, com classificação: Livre no Auditório Araújo Vianna. O patrocínio é do Arroz Saboroso com financiamento do Pró-Cultura/RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Mãe e filha, em férias do Mestrado, mostram empenho e qualidade na pintura de casa

O projeto teve seu mérito cultural examinado e aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura. Ingressos apenas online em https://sympla.com.br/araujovianna Grátis mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos deverão ser entregues no Auditório Araújo Vianna, no momento da entrada ao evento. Limite de 2 ingressos por CPF. Lugares disponíveis por ordem de chegada, sem reserva antecipada. Lotação confirme capacidade do local.

Fotos: reprodução