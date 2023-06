O pastor que leva mais que palavras de fé aos fiéis e a comunidade

Com gestos simples, mas impactantes, ele tem trazido esperança e conforto às pessoas, não necessariamente através de bens materiais.

Casado com Cátia Simone Ribeiro e pai de três filhas, Evelin, de 22 anos, Josiane, de 17 anos, e Yasmin, com cinco anos, o pastor alegretense de 46 anos ressalta que sua caminhada no evangelho já ultrapassa os 16 anos. Sua missão vai além das palavras pregadas no púlpito, buscando realmente transformar vidas por meio de suas ações.

Uma das iniciativas que se destacam é a distribuição de pequenos bilhetes contendo mensagens do evangelho. Esses bilhetes são entregues de forma aleatória pela cidade, com o propósito de alcançar pessoas que estejam passando por momentos difíceis. “Muitas vezes, a pessoa sai de casa e está enfrentando uma adversidade. Receber uma mensagem do evangelho pode tocar seu coração e mudar significativamente sua vida”, destaca o pastor Ribeiro. Ele acredita que mesmo gestos simples podem ter um grande impacto na vida das pessoas.

Além disso, o pastor está finalizando um projeto em que serão montados kits de higiene e limpeza para as apenadas do Presídio Estadual de Alegrete. O objetivo é proporcionar um mínimo de dignidade e cuidado a essas detentas, ajudando-as a reconstruir suas vidas.

A história do pastor José Serpa Ribeiro é marcada por superação e escolhas conscientes. Ele ressalta que poderia ter seguido por um caminho errado, mas sempre optou pelo trabalho árduo e pela honestidade. Essa dedicação o levou a sair de cobrador para se tornar gestor e proprietário da empresa em que atua atualmente. Para ele, servir a Cristo é sinônimo de inovação e transformação.

Com sua abordagem baseada na empatia e solidariedade, o pastor José Serpa Ribeiro tem sido uma figura inspiradora em sua comunidade. Seus gestos de amor e cuidado têm trazido esperança e encorajamento às pessoas que mais precisam, e seu trabalho árduo e exemplo de vida são um testemunho vivo de como a dedicação e a fé podem transformar realidades. Ele reconhece que muitas pessoas estão sofrendo em razão de relacionamentos conturbados, abuso de substâncias ou problemas familiares, ele busca trazer conforto e auxílio às mulheres que se encontram nessa situação.

Por intermédio do Ministério Renovação da Graça, o pastor Ribeiro continua seu compromisso de servir e fazer a diferença na vida das pessoas, buscando sempre levar uma mensagem de esperança e renovação, mostrando que pequenas ações podem ter um grande impacto na sociedade.