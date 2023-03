Homem é preso após ofensas racistas contra colega de trabalho em shopping de Santa Maria

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante pela polícia após ofender um colega de trabalho com palavras de conotação racista em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi cometido na terça-feira (14) dentro de um shopping.

Conforme a delegada Débora Dias, responsável pela investigação, o colega de trabalho ofendido, que tem 34 anos, foi chamado de “macaco”. Pessoas testemunharam o crime, telefonaram para a Brigada Militar (BM), que foi ao local e deteve o homem que acabou preso.

“[Ele] ofendeu [o colega] com conotação racista e teve testemunhas. Injuriar ou ofender alguém em razão de etnia, raça ou cor é crime de racismo. E a prisão vai de dois a cinco anos. Por isso que a autuação em flagrante ocorre e não cabe fiança sob a autoridade policial. Quem pode arbitrar fiança é a autoridade judiciária, ou seja, o juiz”, explica a delegada Débora.

O homem está preso na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, cujo relatório deve ser remetido ao Ministério Público (MP) nos próximos dias. O indiciamento do homem deve ser pelo crime de racismo. Caso o MP concorde com o que concluir a Polícia Civil, deve ser ofertada denúncia à Justiça. Sendo aceita a denúncia, o homem começará a ser julgado.

Por RBS TV e g1 RS