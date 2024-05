Homem é preso em flagrante por agressão à companheira

Uma equipe da Brigada Militar foi acionada para comparecer ao bairro Vera Cruz, em Alegrete, após um chamado de uma mulher de 24 anos.

Ela relatou ter sido agredida com um soco no rosto por seu companheiro, da mesma idade. O agressor foi detido no local e ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, em seguida, levados à Delegacia de Polícia. O suspeito foi autuado em flagrante pelo Delegado de Plantão e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. A ocorrência fo na tarde do último dia 29 de abril.