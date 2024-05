Redes mais robustas evitaram que consumidores ficassem sem luz no temporal de Alegrete

Mesmo o temporal com vento e descargas elétricas ocorridos em Alegrete e Região, um fato percebido é que, desta vez, não ficaram muitos consumiodres sem energia elétrica no Município. No pico do temporal pouco mais cem consumidores ficaram sem energia no Município e as manobras rápidas das equipes, mitigaram a situação.

A infomação é de Thiago Paz- servidor da RGE. Ele atribui isso ao fato dos investimentos da empresa para fazer uma rede mais robusta que resista ao máximo as intepéries do tempo que sempre vão concorrer.

Um dos motivos para que a rede resista é a troca para os postes de cimento bem “plantados” como se referiu. Ele lembra que ainda tem o problema de árvores próximas às redes que podem cair e provocar quedas de fios e, consequentes problemas na rede com a falta de energia.- É importante que se plante árvores, porém e necessário verificar que não estejam próximos a rede de energia, observou.

O gestor da RGE informa que vai trazer a arborização mais segura para Alegrete, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente com o projeto de plantio de muitas árvores.