Homem é preso por estupro de vulnerável e pornografia infantil em Alegrete

Homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil acusado de crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil.

Segundo informações, na tarde de segunda-feira (20), por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, os policiais prenderam um indivíduo investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil.

Diante de denúncias, foi dado início ao inquérito policial e, com os elementos, a autoridade policial representou por mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, bem como por sua prisão preventiva, tendo em vista a gravidade dos fatos.

Após o deferimento pelo poder Judiciário, os policiais cumpriram o mandado de busca na casa do acusado, no bairro Airton Senna, com a apreensão de celulares e tablet, e efetuaram o cumprimento do mandado de prisão. O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para os encaminhamentos de praxe e levado ao presídio de Alegrete.