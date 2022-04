Homem é preso por tentativa de feminicídio na zona leste

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada em razão da denúncia de que um homem estaria tentando matar a ex-companheira. No endereço, os policiais se deparam com a casa fechada, depois de algumas tentativas, a mulher abriu a porta.

Com lesões, ela disse que o ex-companheiro havia chegado no local pela manhã e a agredido. A mulher apresentava uma lesão no pescoço em decorrência de uma esganadura, entre outros ferimentos.

Mano Traíra é preso por envolvimento com abigeato

Ela descreveu que tinha se trancado no banheiro e o ex-companheiro, com uma faca, tentou arrombar a porta, no interior, a residência estava toda revirada, pois eles teriam entrado em luta corporal. O homem também apresentava lesões pelo corpo, em razão das unhas da vítima.

A mulher comentou com os PMs que estava auxiliando o ex, pois ele está desempregado, já o acusado comentou que a mulher teria o agredido por ciúmes.

Irmãos são condenados a 32 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado

A vítima e o acusado foram encaminhados à UPA onde, inicialmente, ela ficou realizando exames e passou por atendimento médico. Na Delegacia de Polícia, em contato com a Delegada Fernanda Mendonça, foi determinado prisão em flagrante por tentativa de Femicídio.

Depois de ser ouvido, o homem seria levado ao Presídio estadual de Alegrete.