No local, constatou-se que a vítima já havia sido encaminhado à UPA por familiares. Na sequência, os policiais foram até a Unidade de Pronto Atendimento, onde identificou-se o paciente de 30 anos. Ele apresentava cortes no antebraço direito, cabeça, panturrilha, perfurações na altura do diafragma e nas costas.

A vítima não soube informar quem o agrediu, tampouco o motivo. Diante dos fatos, foi efetuado o registro na DP.