Força Tarefa de Combate ao Feminicídio no RS mostra números da violência na Câmara de Vereadores

A reunião contou a com a presença da Promotora Criminal de Alegrete, Rochelle Jelinek; Defesor Público, Marcos Barbosa; vice- comandante do 6º RCB, Ten. Cel Valadão; Procuradora da Mulher na Câmara, Vereadora Dileusa Alves; OAB; vereadores; Conselho da Mulher; ONG Amoras; CREAS e convidados.

A deputada explicou que esse trabalho faz parte da Comissão Permanente da Assembléia de Serviços, Segurança e Modernização do Estado. E dados de 2022 apontam 110 femicídios no RS. – A violência de todos os tipos contra a mulher é epidemiólogica no Brasil e temos que trabalhar as redes, no Estado e Municípios para enfrentar isso, destaca a parlamentar.

Deputada Estadual Stela Farias

Ela atribui ao corte de orçamento para políticas públicas para as mulheres, precarização do trabalho e o forte viés machista que ainda perdura no Estado. A deputada salienta a importância de uma casa abrigo para mulheres vítimas de violência, assim como apoio aos filhos que perdem as mães vítimas de femicídio. Sugere que tenhamos casas abrigo regional que possam servir aos Municípios.

O vereador Anilton Oliveira (PT) que propôs essa reunião lembra que é necessária, diante da violência contra mulher em Alegrete com o registro de mais de 60 medidas protetivas, por semana, na cidade. – É um trabalho de todos, destaca o Vereador.

