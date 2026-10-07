Alegrete pode ter mais de 70 mm de chuva até sexta-feira e risco de temporais a partir desta tarde

Alegrete deve enfrentar uma sequência de dias de tempo instável, chuva e possibilidade de temporais a partir desta quarta-feira (7). Segundo a previsão do Climatempo informada para o município, o acumulado de chuva entre quarta e sexta-feira (9) pode chegar a 76,2 milímetros.

Além da previsão de chuva para Alegrete, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta condição para temporais na área da Fronteira Oeste, com possibilidade de granizo e rajadas de vento fortes. O boletim foi divulgado nesta terça-feira (6).

A situação ocorre em um período em que o município ainda acompanha os efeitos da elevação do Rio Ibirapuitã e das condições de inundação registradas nos últimos dias.

Quarta-feira terá possibilidade de temporal na Fronteira Oeste

Nesta quarta-feira (7), o Climatempo prevê 4,4 milímetros de chuva em Alegrete, com temperaturas entre 7°C e 29°C. A previsão é de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva durante a tarde e à noite.

Para a Fronteira Oeste, a Defesa Civil indica condição para tempestades durante a tarde e a noite, acompanhadas de possibilidade de queda de granizo, inclusive de tamanho grande, e rajadas de vento que podem superar os 90 km/h. O boletim aponta acumulados de 10 a 50 mm por dia, com possibilidade de volumes pontuais elevados na região Oeste.

Quinta-feira concentra maior volume de chuva

A quinta-feira (8) deve ser o dia de maior volume de chuva previsto para Alegrete entre os três dias analisados. O Climatempo indica 57,9 mm, com mínima de 20°C e máxima de 25°C.

A previsão aponta sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Na Fronteira Oeste, a Defesa Civil mantém a condição de maior atenção principalmente durante a madrugada e a manhã, quando podem ocorrer temporais com granizo, rajadas de vento superiores a 90 km/h e chuva forte a intensa.

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O boletim estadual também aponta possibilidade de volumes pontuais de até 100 mm em seis horas na região Oeste, além de risco de chuva intensa em curto intervalo.

Sexta-feira ainda terá chuva e temporais isolados

Na sexta-feira (9), a instabilidade deve continuar em Alegrete. O Climatempo prevê 13,9 mm de chuva, com temperaturas entre 17°C e 21°C. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e também à noite.

Na Fronteira Oeste, a Defesa Civil indica a continuidade da possibilidade de temporais isolados, queda de granizo e rajadas de vento que podem superar 70 km/h, além de chuva forte