Não recuou, não se calou: com essa convicção, Nós Os Ritmistas conclui enredo para 2027

A Escola de Samba Nós Os Ritmistas encerrou, na sexta-feira (2), as gravações do enredo que será apresentado no Carnaval de 2027. Com a conclusão dessa etapa, a agremiação reafirmou sua preparação para o desfile e o compromisso com a proposta cultural construída para o próximo carnaval.

O Carnaval de Rua de Alegrete 2027 está confirmado para os dias 19 e 20 de fevereiro, na Avenida Inácio Campos de Menezes. A organização do evento também segue sendo conduzida pela Assercal, que trabalha na preparação da programação carnavalesca.

Meses de preparação e controvérsias

O encerramento das gravações foi marcado por celebração e pela reafirmação do propósito da escola. O presidente da Nós Os Ritmistas, Rafael Faraco, destacou que o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses teve como objetivo levar ao público, por meio da literatura e do carnaval, a mensagem escolhida pela agremiação.

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A preparação, entretanto, foi acompanhada por debates e controvérsias nas redes sociais. Segundo a escola, houve manifestações de intolerância religiosa, críticas que a agremiação classificou como decorrentes de “falsos moralismos” e também manifestações de apoio e carinho recebidas durante o processo.

A escola citou ainda as reações provocadas por uma das cenas do projeto. Conforme a manifestação da agremiação, a representação gerou críticas e até manifestações de repúdio. A escola argumentou que situações semelhantes já foram reproduzidas em diferentes ocasiões na televisão brasileira.

Mesmo diante das reações, a direção afirma que manteve a proposta originalmente construída.

“Nosso povo não recuou. Nossa comunidade não se calou”, destacou a agremiação.

Compromisso com o Carnaval

Com as gravações concluídas, Nós Os Ritmistas entra em uma nova etapa da preparação para o Carnaval 2027. A escola também destacou a relação de sua comunidade com o carnaval de rua e a disposição de manter viva a manifestação cultural mesmo diante das dificuldades.

Para a agremiação, o trabalho representa mais do que a preparação para um desfile. O compromisso, segundo a escola, envolve as dimensões social e cultural, tendo a literatura e a arte como elementos centrais de sua proposta.

A manifestação divulgada após o encerramento das gravações terminou com uma homenagem ao escritor baiano Jorge Amado, cuja obra está relacionada à inspiração do enredo preparado para 2027.

“Salve Jorge Amado!”, encerrou a escola.

Em fevereiro, a proposta sairá do estúdio e ganhará a Avenida do Samba, com a comunidade da Nós Os Ritmistas se preparando para apresentar ao público o resultado de meses de trabalho.