Identificado homem que invadiu casa e foi morto pelo proprietário

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Por volta das 6h desta segunda-feira(19), o morador de uma residência, na região central de Alegrete, foi surpreendido com barulhos no forro do seu quarto.

Ele advertiu o indivíduo, que manteve a sua intenção e invadiu a peça, sendo alvejado com disparos de arma de fogo. A arma estava regular e o proprietário acionou a polícia.

Mulher danifica carro do companheiro com pedradas e pauladas

Foi constatado que o homem identificado como Jeferson Sandanha Bianchini, de 28 anos, quebrou o telhado e, posteriormente, o forro da residência. Ele tinha inúmeras passagens pela polícia incluindo tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

O indivíduo morreu no local. A perícia foi acionada, assim como, estiveram no endereço a Brigada Militar e a Polícia Civil. O fato foi registrado na DPPA.

Esse foi 11° homicídio registrado neste ano de 2022, em Alegrete.