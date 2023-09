Um gigante dos festivais foi o vencedor do Canto Farroupilha

Noite de muitas milongas e talentos que marcaram a 15ª edição do Canto Farroupilha realizado no CTG Farroupilha, em Alegrete, no dia 1º de setembro. O evento, que tradicionalmente celebra a cultura gaúcha e suas músicas, trouxe algumas surpresas e emocionou o público presente.

A grande vencedora da noite foi a composição intitulada “No dia em que eu me for,” que representou Uruguaiana. A milonga, com letra de José Atanásio Borges Pinto (in memorium) e Adão Quintana, conquistou os jurados e levou o troféu de melhor música do 15º Canto Farroupilha. João Quintana, intérprete da canção, também foi reconhecido com o troféu Gildo de Freitas. O primeiro lugar foi premiado com o troféu Antônio José de Vargas e um prêmio em dinheiro de R$ 1.500,00.

Em segundo lugar ficou a composição “Pra o chão que me viu guri,” outra milonga que representou Passo Fundo e Santana do Livramento, com letra de Henrique Fernandes e Juliano Moreno, interpretada por Juliano Moreno. A canção também levou o troféu Darcy Fagundes de melhor melodia. A premiação consistiu no troféu Cilço de Araujo Campos e R$ 1000,00.

O terceiro lugar foi conquistado pela milonga “A Vingança,” que representou Cachoeira do Sul, com letra de Carlos Eduardo Nunes e Matheus Bica, e interpretação de Pablo Cardoso. Além de sua posição “no pódio”, a canção também recebeu o troféu João da Cunha Vargas de melhor poesia e o troféu Lahir Aurélio Rodrigues de melhor arranjo.

A música que cativou o público e levou o prêmio de mais popular foi a milonga “A Batalha da Ponte,” que representou Alegrete. Com letra de Laurence Brum de Souza e interpretação de Chico Paim com Joaquim Brasil, a canção foi homenageada com o troféu Nico Fagundes.

Regina Guerra foi reconhecida como a melhor instrumentista e recebeu o troféu Piu Fontoura por sua excepcional contribuição musical.

Antes do anúncio dos vencedores, o público que lotou o CTG Farroupilha teve a oportunidade de apreciar o show de intervalo protagonizado pelo ícone Adair de Freitas, que também fez parte do júri. Adair emocionou a plateia ao relembrar sucessos de sua brilhante carreira musical.

O encerramento do evento contou com o show de Os Chacreiros. O evento foi transmitido pelo Portal Alegrete Tudo, apresentado e comentado por Jucelino Medeiros e João Baptista Favero Marques, permitindo que aqueles que não puderam estar presentes no CTG Farroupilha acompanhassem a edição memorável do Festival.

A coordenação dos músicos Cristiano Fantinel e Gerson Brandolt foi fundamental para o sucesso do evento. Gerson Brandolt, radialista e músico, prestou homenagens especiais a Adair de Freitas e Cristiano Fantinel, além de agradecer a todos que apoiaram o evento, incluindo a patroa do CTG.

Mais uma vez, as edições dos festivais Canto e Cantinho Farroupilha ocorreram em um único dia, proporcionando uma noite intensa de música e cultura gaúcha.

A premiação do 9º Cantinho Farroupilha, que foi realizado durante à tarde, foi dividida nas categorias Mirim, Infantil, e Juvenil, com destaque para os seguintes vencedores:

Mirim:

2º lugar: Júlia Bidart com a música “Décima de Candinho Bicharedo” (Francisco Alves e Knelmo Alves)

1º lugar: Lavínia Fernandes Bastos com a música “Vira Virou” (Kleiton Ramil)

Infantil:

2º lugar: Julia Severo com a música “Matéria Prima” (Iberê Miranda)

1º lugar: Livia Fernandes Bastos com a música “Retrato dos Meus Pelegos” (João Sadi Krejci e Piero Ireno)

Juvenil:

2º lugar: José Arthur Maciel Nierling com a música “À Sombra de um Cinamomo” (Zé Renato Daudt/ Joca Martins)

1º lugar: Mariana dos Santos Rohan com a música “Passarinho” (Maximiliano Alves Moraes/Filipe Coelho)

O prêmio de Revelação foi concedido a Cecília Coelho por sua música “Enfants” (Túlio Urach/ José Renato Daut/ John Gaucho/ Victor Dias e Henrique Teixeira).

O CTG Farroupilha mais uma vez se destacou como palco de talento e tradição, mantendo viva a cultura gaúcha e seu apreço pela música tradicionalista.