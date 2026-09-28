IFFar enfrenta danos estruturais e ainda não tem previsão para retorno das atividades em Alegrete

A situação do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete é considerada delicada após o forte temporal que atingiu a região na noite de sábado (26). Os ventos provocaram danos em praticamente todos os telhados da instituição, deixando diferentes setores descobertos e expostos à chuva. O campus também permanece sem energia elétrica.

Diante da previsão de novas instabilidades, servidores passaram o domingo (27) mobilizados para tentar reduzir os prejuízos e proteger o patrimônio da instituição. Documentos, equipamentos, mobiliários e outros materiais foram retirados dos espaços atingidos e transferidos para locais secos, numa tentativa de evitar que a entrada de água provocasse novos danos.

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As aulas seguem suspensas e, neste momento, ainda não há uma data definida para a retomada das atividades acadêmicas.

Estudantes foram encaminhados para outros locais

Na noite em que ocorreu o temporal, os estudantes residentes no campus foram inicialmente alojados no prédio das salas de aula. No domingo, os pais puderam buscá-los e levá-los de volta para suas casas.

Alguns estudantes tiveram dificuldades no deslocamento para casa. Já que residem mais distante e enfrentaram dificuldades para retornar para suas cidades foram encaminhados temporariamente para a moradia estudantil da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

A medida foi adotada para garantir um local seguro para os estudantes enquanto o campus permanece afetado pelos danos provocados pelo temporal.

Reitoria e equipe de Engenharia fazem avaliação

Uma avaliação mais detalhada da estrutura do IFFar está prevista para esta segunda-feira (28). A Reitoria estará no Campus Alegrete acompanhada da equipe de Engenharia para verificar as condições dos prédios e dimensionar os prejuízos, caso as condições climáticas permitam a realização dos trabalhos.

A vistoria deverá analisar principalmente os danos nos telhados e as condições dos espaços que ficaram expostos à chuva. O levantamento será fundamental para definir as medidas necessárias para a recuperação da estrutura e estabelecer as condições para uma futura retomada das atividades.

Segundo a diretora do Campus Alegrete, Mirian Marchezan, ainda não é possível estabelecer uma data para o retorno das atividades.

“Ainda não temos uma data definida para o retorno das atividades. Mas sabemos que a recuperação demandará mais de uma semana de trabalho. O prazo dependerá da possibilidade de termos um período de tempo firme para realizar a recuperação dos telhados e da avaliação técnica das condições do campus”, destacou a diretora.

A instituição, portanto, deverá aguardar tanto a avaliação técnica quanto a melhoria das condições meteorológicas para avançar na recuperação das áreas atingidas.

Trabalho emergencial para evitar novas perdas

Além dos danos já provocados pelo vento, a possibilidade de novas chuvas aumenta a preocupação da direção. Com diversos setores descobertos, a entrada de água pode ampliar os prejuízos em equipamentos, documentos, mobiliário e estruturas internas.

Por isso, a mobilização dos servidores no domingo teve como uma das principais prioridades retirar materiais dos locais vulneráveis e transferi-los para ambientes protegidos.

O trabalho ocorre paralelamente à organização da avaliação técnica que será realizada pela equipe de Engenharia.

Vereador acompanha situação no campus

Também no domingo (27), o vereador Gilmar Martins esteve nas dependências do IFFar para verificar de perto os estragos provocados pelas fortes chuvas e ventos.

Durante a visita, o vereador conversou com a diretora Mirian Marchezan, acompanhou os impactos provocados pelo temporal e manifestou solidariedade à direção, aos servidores, estudantes e à comunidade acadêmica.

Gilmar também colocou-se à disposição para contribuir na busca de soluções diante dos prejuízos provocados pelo evento climático.

Ao comentar a situação, o vereador destacou a necessidade de ações públicas voltadas à prevenção e preparação diante de eventos climáticos extremos.

“É fundamental a solidariedade e a ação direta junto à população neste momento, mas é ainda mais urgente que o poder público coloque a questão climática no centro das políticas públicas. O clima afeta a educação, a saúde, o urbanismo e a infraestrutura”, afirmou. Recuperação dependerá do tempo e da avaliação técnica Com praticamente todo o sistema de cobertura afetado, a recuperação do campus deverá exigir uma operação de grande porte. A extensão dos danos ainda será oficialmente dimensionada pela equipe técnica do IFFar.

O principal desafio imediato é proteger as áreas internas contra novas chuvas e, posteriormente, realizar a recuperação dos telhados e demais estruturas atingidas.

Enquanto isso, estudantes e servidores permanecem com as atividades presenciais suspensas, e a instituição aguarda as condições necessárias para iniciar a recuperação.

A avaliação prevista para esta segunda-feira deverá representar um passo importante para definir a dimensão dos prejuízos e os próximos procedimentos. Somente após esse levantamento e a análise das condições estruturais será possível estabelecer com maior precisão o cronograma de recuperação e uma previsão para o retorno das atividades no Campus Alegrete.