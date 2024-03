Monarcas no Farroupilha foi uma noite memorável

A ocasião, que atraiu uma grande multidão, também incluiu uma homenagem inesperada a um filho da terra: Deividi Zacarias, de 40 anos, guitarrista do grupo Os Monarcas, teve seu momento de reconhecimento durante o evento, o primeiro em Alegrete desde sua entrada no grupo.

Na presença de sua mãe, Dona Rosa, Zacarias foi agraciado com um diploma de mérito pelo prefeito Márcio Amaral. “Quando as cortinas se abriram para iniciar o baile, não pude conter as lágrimas. Ver minha família, amigos e todos reunidos fez com que um filme passasse pela minha mente. A homenagem foi incrível, e devo muita gratidão a todos”, expressou o artista, visivelmente emocionado com o gesto de reconhecimento.

O evento, que contou com a presença de um grande número de pessoas, foi marcado por uma atmosfera festiva. A música, a dança e a alegria permearam o ambiente, destacando a rica cultura e tradição da região. A posse de Moraes como novo patrão do CTG Farroupilha trouxe ainda mais significado à noite, simbolizando uma continuidade no compromisso de preservar e promover as raízes gaúchas.

Para os presentes, a ocasião representou não apenas uma oportunidade de desfrutar de boa música e companhia, mas também um momento de reflexão sobre a importância da comunidade e das tradições locais. O reconhecimento a Zacarias, um talento local que alcançou destaque na música do Sul, reforçou o orgulho e a admiração pela cultura e identidade regional.

Ao final da noite, enquanto os acordes finais ecoavam pelo salão, ficou evidente que o fandango não apenas celebrou uma posse ou homenageou um artista local, mas também fortaleceu os laços que unem a comunidade e reafirmou o compromisso de preservar e valorizar as tradições gaúchas por muitos anos vindouros. O evento foi uma inciativa do CTG Farroupilha e da Nativa FM.

O dia ja tinha sido de emoção, onde a nova patronagem recepcionou o conjunto com suculento churrasco na vala, e o Deivid recebeu para almoçar no CTG alguns amigos e familiares.

E fez questão de agradecer a recepção , destacando a organização, limpeza e atenção dos membros da nova patronagem do Farroupilha.