Iluminação pública mapeia postes para consumidor identificar problemas com mais facilidade

A Divisão de Iluminação Pública da Prefeitura, responsável por toda a iluminação de Alegrete, já está fazendo uma rotulação no sistema de situação geógrafica de todos os postes da cidade, conforme o engenheiro eletricista, Marnoon Vargas. Esse mapeamento nos mais de sete mil postes será um trabalho que vai ajudar a comunidade a identificar o poste que está com problema e entrar em contato com o setor da Secretaria, esclarece. Depois desse trabalho será divulgado como a comunidade vai acessar as informações.

Ele tambem informa que haverá troca de lâmpadas por led em vários pontos da cidade e isso já está sendo providenciado pela pasta. Também aguardam um novo veículo, visto que as necessidades aumentam e os que estão à disposição já tem um bom tempo de uso e precisam parar para manutenção, atesta o profissional.