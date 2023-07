Prefeitura assina convênio com o Estado para asfaltamento da Avenida Ibicuí até a 377

Alegrete deu mais um importante passo rumo à melhoria da infraestrutura viária. Nesta semana, o prefeito MárcioAmaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e os secretários municipais José Luiz Cáurio (Finanças) e Mario Rivelino Soares (Infraestrutura) estiveram reunidos com o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, para tratar sobre o projeto de revitalização e asfaltamento da Avenida Ibicuí.

O projeto, que já está protocolado pela prefeitura desde o ano passado, visa promover a melhoria das condições de tráfego e a valorização da região. A avenida, que compreende desde as proximidades da AABB até o trevo de acesso com a RS 377, incluindo a Avenida Gentil Carlesso, é uma importante via de acesso e deslocamento na cidade.

A comitiva alegretense teve como objetivo acelerar o processo de assinatura do convênio com o Governo do Estado. Durante a reunião, o secretário Costella garantiu ao prefeito Márcio e ao vice-prefeito Jesse a liberação do convênio até o segundo semestre deste ano. O Governo do Estado destinará um aporte de R$ 11 milhões para a execução do projeto, e a prefeitura entrará com uma contrapartida de cerca de R$ 3 milhões.

A revitalização e asfaltamento da Avenida Ibicuí trará inúmeros benefícios para a população de Alegrete. Além de proporcionar uma infraestrutura mais adequada para o tráfego de veículos, a obra contribuirá para a valorização imobiliária da região, melhorando o acesso a bairros e empreendimentos próximos. Além disso, a iniciativa fortalecerá o desenvolvimento econômico local, facilitando o transporte de mercadorias e impulsionando o comércio na área.

O prefeito Márcio ressaltou a importância desse investimento para a cidade. Segundo ele, a revitalização da Avenida Ibicuí é uma demanda antiga da população, e a conquista desse convênio é resultado do trabalho conjunto entre a administração municipal e o Governo do Estado.

“A melhoria da infraestrutura viária é uma prioridade para a nossa gestão, e a assinatura desse convênio é um passo significativo nesse sentido. Agradecemos ao secretário Costella e ao Governo do Estado pela parceria e pelo reconhecimento da importância desse projeto para o desenvolvimento de Alegrete”, afirmou o prefeito Márcio.

Com a liberação do convênio até o segundo semestre deste ano, a prefeitura poderá iniciar o processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela execução da obra. A expectativa é de que as obras de revitalização e asfaltamento da Avenida Ibicuí comecem no próximo ano, beneficiando diretamente os moradores e visitantes da cidade.